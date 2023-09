Kindergarten und Kinderkrippe für 72 Mädchen und Buben eröffnet

Mit Video und Fotos. Hell und luftig – so präsentiert sich die neu geschaffene Kinderbetreuungseinrichtung in der Johann-Strauß-Gasse in Judenburg. Seit Herbst 2022 in Betrieb wurde der Fünf-Millionen-Euro-Holzbau nun offiziell eröffnet.