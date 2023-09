Cornelius Chita aus Fohnsdorf ist Berufskraftfahrer und fiel auf den Straßen unterwegs. Aber was ihm Dienstagvormittag auf der S 36 auf Höhe Judenburg passiert ist, war auch für ihn neu: "Ich bin bei Judenburg auf die Schnellstraße aufgefahren und habe mich da schon gewundert, warum es nur ganz langsam dahingeht", so der 33-Jährige. Als er dann einen Kastenwagen überholt, ist das Rätsel gelöst: "Plötzlich ist da ein Traktor aufgetaucht", so Chita.