"Wir können keine Ärzte erfinden, aber wir können uns gegenseitig unterstützen", sagt der Knittelfelder Bürgermeister Harald Bergmann. Ein paar Dinge sind so entstanden, etwa die Karrieremesse für Berufe im Gesundheitswesen, die am 18. Oktober im Kulturhaus in Knittelfeld stattfinden wird. Diese Karrieremesse soll den Arbeitsplatz LKH Murtal attraktiver machen. "Bei uns ist alles möglich - Verwaltung, IT, Haustechnik, wir werden jede Berufsgruppe abbilden und über 30 verschiedene Berufsbilder vorstellen", meint Sabine Reiterer, Betriebsdirektorin des LKH Murtal.