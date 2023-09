Der Eishockeyverein Zeltweg Murtal Lions feiert 2023 sein 70-Jahr-Jubiläum. Für die Feier haben sich Christian Mayerl, Erwin Dulnigg, Christian Popatnig, Andreas Forcher und Daniel Forcher vom Zeltweger Eishockeyverein einiges einfallen lassen. "Wir starten um 17 Uhr in der Aichfeldhalle mit einem hochklassigen Legendenspiel und danach geht es mit der Players Night in der Tennishalle weiter", so OK-Chef Daniel Forcher. In den beiden Legenden-Teams werden namhafte Cracks aus der langen Vereinsgeschichte, aber auch der rot-weiß-roten Eishockeyszene spielen. Die Löwen-Fans dürfen sich auch auf ein Wiedersehen mit EVZ-Legenden wie Kyösti Karjaleinen und Gregero Wälivaara freuen. Beide werden extra aus dem hohen Norden anreisen, um alte Weggefährten zu treffen und um ihren ehemaligen Verein hochleben zu lassen.