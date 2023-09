Soeben erst frisch gewählt, steht ihnen schon ein Auftritt vor einem Riesenpublikum bevor. Beim "Aufsteirern" in der Grazer Innenstadt am 16. und 17. September werden die neuen Milchhoheiten für das weiße Gold werben.

Am Freitagabend wurden beim Auftakt zum "Steirischen Milchfest" in St. Marein-Feistritz die neue Milchkönigin und zwei Prinzessinnen gewählt. Aus sieben Kandidatinnen gingen Magdalena Schachner (18) aus St. Michael und Stefanie Gruber (19) aus Gaal als Prinzessinnen hervor. Milchkönigin ist Anabell Karelly (19) aus Aflenz.