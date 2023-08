Während die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Furore sorgt, hat der Frauenfußball in der Steiermark ebenfalls Fahrt aufgenommen. Der SVU Murau und USV Girls Seckau haben den Sprung in die Oberliga Nord geschafft, was bedeutet, dass das Murtal in dieser Saison nicht mehr in der Landesliga vertreten ist.