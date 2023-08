"Eigentlich wollten wir an diesem Wochenende einen Familienausflug machen", erzählt Markus Kogler, Kommandant der Feuerwehr Weißkirchen. Geworden ist es ein Ausflug anderer Art mit Tochter Tamara: Das Vater-Tochter-Gespann rückte wie zahlreiche andere Feuerwehrleute aus den Bezirken Murtal und Murau in die Südsteiermark aus, in der der Dauerregen Hunderte Einsätze zur Folge hatte. Aus dem ganzen Land musste Unterstützung angefordert werden.