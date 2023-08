Die Wassermassen lassen die Einsatzkräfte auch in der Region Murtal nicht los: Auch einen Tag nach der Rückkehr von den Unwettereinsätzen aus der Region Leibnitz gab es für die Feuerwehren im Bezirk Knittelfeld am Sonntag, 6. August, keine Verschnaufpause. Kurz nach Mitternacht ging auf der Meranstraße (Gemeinde Lobmingtal) eine Mure ab und verlegte die Straße. In Spielberg musste ein mit Wasser vollgelaufener Keller ausgepumpt werden. Kurz darauf kam es in der Gemeinde St. Margarethen, Ortsteil Rachau, zu einem weiteren Murenabgang. Unterstützung in diesem Fall bekam die Feuerwehr Rachau durch schweres Gerät: Der Teleskoplader von der Feuerwehr Kobenz konnte die Mure von dem beliebten Wanderweg beseitigen.