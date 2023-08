Es darf wieder gebremst werden: Verkehrsministerin Gewessler gab, wie berichtet, der Forderung nach leichterer Umsetzbarkeit von Tempo 30 in "sensiblen" Bereichen von Gemeinden und Städten nach. Soll heißen: In Kindergartennähe sowie bei Pflegeeinrichtungen darf der Gemeinderat künftig selbst "nachschärfen" und Geschwindigkeitsgrenzen festlegen. 34 steirische Gemeinden und Städte forderten mit der Mobilitätsorganisation VCÖ und Städtebund eine Änderung der Straßenverkehrsordnung – Stadl-Predlitz unterschrieb als einzige Gemeinde in den Bezirken Murau und Murtal.