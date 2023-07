Er steht da, wie ein Wahrzeichen – der Turm der IBS Austria GmbH in Teufenbach-Katsch. Weithin sichtbar prangt das Firmenlogo auf dem 2020 errichteten Gebäude. Firmeninhaber und Geschäftsführer Klaus Bartelmuss, der das Unternehmen nach dem plötzlichen Tod des Vaters mit zwanzig Jahren übernehmen musste, hat sich im obersten Geschoss ein Büro mit Aussicht und Dachterrasse eingerichtet. Dort erzählt er, dass dieser Turm sein "Lebenstraum" war. "Ich hatte immer eine Vision – eine sehr bildliche. Denn nachdem ich mit 20 Jahren mit meinem Bruder unsere Tante in den USA besucht hatte und die riesigen Wolkenkratzer mit Firmen- oder Familiennamen gesehen habe, war mir klar: Irgendwann baue ich mir auch so einen Turm", schmunzelt der Geschäftsführer. "Zum Sechziger habe ich mir diesen Traum schließlich verwirklicht. Er ist zwar nicht ganz so hoch geworden, wie das Empire State Building, aber es ist mein Turm."