Knapp sechs Millionen Euro wurden in den Neubau der Küche am LKH Stolzalpe investiert. Im Juni war Fertigstellung, Ende Juli wird zur offiziellen Eröffnung geladen. "Die bestehende 50 Jahre alte Küche am Standort entsprach weder funktionell, noch flächenmäßig dem aktuellen Stand der Technik und musste daher erneuert werden", wird vonseiten der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft berichtet.