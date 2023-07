Hangrutschungen, überflutete Keller und weggerissene Brücken

Mit Video und Fotostrecke. Mehr als 65 Liter Niederschlag in einer halben Stunde sind Freitagabend in Schöder niedergegangen. In Bretstein und Pusterwald gab es nach starken Regenfällen Vermurungen, drei Brücken wurden weggerissen.