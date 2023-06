Ein Mann ist Mittwochabend tot in einer Wohnung im obersteirischen Zeltweg gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, besteht Mordverdacht. Es sei bereits ein Verdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt es sich um eine Person "aus dem nahen Umkreis der Familie des Opfers", hieß es in einer ersten Information. Die Staatsanwaltschaft Leoben sowie das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen übernommen.

Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, sagt, dass der Bluttat vermutlich Familienstreitigkeiten vorausgegangen waren. An Ort und Stelle berichtet er: "Gegen 21.30 Uhr ist es zu einer Anzeige via Notruf gekommen." Der Notuf gelangte zuerst beim Roten Kreuz ein, das die Polizei verständigte. "Aufgrund der Anzeige war hier Alarmstufe Rot gegeben."

Streit im Familienkreis

Der Streit eskalierte offenbar in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Als die alarmierte Polizei eintraf, fand sie eine leicht verletzte Frau in der Wohnung, "in weiterer Folge einen toten Mann". Die Frau dürfte sich zuvor mit dem späteren Opfer gestritten haben. Das Opfer wies offensichtliche Verletzungen auf, aufgrund der Gesamtsituation habe man von einem Gewaltverbrechen ausgehen müssen. Das Landeskriminalamt Steiermark wurde verständigt.

Ermittlungen laufen

Vom mutmaßlichen Täter fehlte da allerdings noch jede Spur, doch innerhalb von 30 Minuten wurde ein Mann festgenommen. "Aufgrund der Spuren, die der Mann am Körper getragen hat, geht man derzeit davon aus, dass dieser Mann für die Tat verantwortlich sein könnte", so Kohlbacher. Der Verdächtige war zwar vom Tatort geflüchtet, aber Rettungskräfte hatten ihn bei der Anfahrt zum Tatort gesehen und die Polizei informiert. Es handelt es sich um einen "engen Familienangehörigen" der verletzten Frau, so Kohlbacher. Der Flüchtende ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen laufen allerdings noch, wie Kohlbacher am Vormittag nach der Tat betont.

Es dürfte sich jedenfalls um den dritten Mord innerhalb weniger Monate in den Bezirken Murtal und Murau handeln. Im Mai soll ein junger Mann seine Ex-Freundin in Hohentauern erwürgt haben, erst Mitte Juni hat ein Lehrer zwei Frauen in St. Peter am Kammersberg getötet, ehe er Suizid beging. Kurz vor diesen Taten kam es außerdem zu einem Schusswechsel im Zuge eines langjährigen Nachbarschaftsstreits in Stadl-Predlitz.