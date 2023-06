Was haben AVL, Siemens, Airbus, BMW und Voestalpine gemeinsam? All diese Unternehmen setzen auf 3D-Drucktechnik "Made in Obdach": Hage3D fertigt industrielle 3D-Drucker. Hage Sondermaschinenbau ist nahezu jedem Murtaler ein Begriff - Hage3D und Hage Sondermaschinenbau firmieren unter dem Dach Hage Holding. Hage3D ist somit Schwester der Hage Sondermaschinenbau GmbH.