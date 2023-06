Nach dem Bundesheer direkt ins Kloster: "Ich habe nichts verpasst"

Am Sonntag, 11. Juni, wird in der Stiftskirche in St. Lambrecht ein besonderes Fest gefeiert: die Priesterweihe des gebürtigen Burgenländers P. Aaron Laun. Das haben wir zum Anlass genommen und mit dem 27-Jährigen über Glauben, Kirche und das Mönchsein gesprochen.