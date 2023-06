Mit der besonderen Technik der Kalligrafietusche auf Japanpapier sind die Werke von Ingrid Stern einzigartige Kunstwerke. In verschiedenen Farbwelten zeigt die Künstlerin unterschiedliche Nuancen und Eindrücke auf. Stern, von der in St. Lambrecht bereits zwei Ausstellungen zu besichtigen waren, hat außerdem das große Fastentuch, das jedes Jahr zur Fastenzeit in der Stiftskirche zu bewundern ist und den Titel "erfühlt – erfüllt" trägt, gestaltet.