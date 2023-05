Am Mittwoch, 24. Mai, hatten sich viele Freunde und Bekannte des 75-jährigen Hans Höfl aus Murau beim Egidiwirt in Murau zu seiner Buchvorstellung "Abenteuerreise durch Südamerika" über seine Abenteuer in den letzten Jahrzehnten eingefunden. Verleger Wolfgang Hager von der Stolzalpe bezeichnete Hans Höfl als einen, der trotz vieler Ungewissheiten auf seinen Reisen und Abenteuern nie Angst über den Ausgang seiner Erlebnisse verspürte.