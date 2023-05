Die Wogen rund um den Windpark Gaal sind zuletzt hochgegangen. Entsprechend voll ist der Turnsaal der Volksschule Gaal, als Bürgermeister Friedrich Fledl um Punkt 19 Uhr den Infoabend eröffnet. So wünscht er sich auf gleich anfangs "einander zuzuhören und eine sachliche Diskussion". Wobei der Ortschef zusichert: "Die Entscheidung liegt in eurer Hand!" Stimmen die Gaalerinnen und Gaaler also am 11. Juni für den Windpark, beginnt das Genehmigungsverfahren zu laufen. Stimmen die Bewohner dagegen, werden die acht Windräder auf der Brandkuppe nicht gebaut.