Geht es nach den Projektbetreibern, sollen, wie berichtet, in Zukunft acht Windräder auf der Brandkuppe in Gaal Strom für umgerechnet 30.000 Haushalte liefern. Doch wie vielerorts gibt es auch in der 1300-Einwohner-Gemeinde kritische Stimmen. Bei einer Info-Veranstaltung am heutigen Dienstag, den 23. Mai, um 19 Uhr, im Turnsaal der Volksschule Gaal sollen beide Seiten zu Wort kommen, Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen können.