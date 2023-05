"Ich freue mich auf die Herausforderung", so Gabriele Sunitsch-Kocher (ÖVP), die am 2. Mai einstimmig zur neuen Bürgermeisterin von Unzmarkt-Frauenburg gewählt wurde. Und somit in die Fußstapfen von Eberhard Wallner tritt, der wie berichtet nach zwei Jahrzehnten an der Ortsspitze zurückgetreten ist. Sunitsch-Kocher ist seit Oktober 2008 im Gemeinderat. In die Politik sei sie hineingewachsen, war doch auch ihr Vater politisch aktiv. Somit beschäftigt sie sich seit Jugendtagen mit der Thematik – dass sie eines Tages aber Bürgermeisterin sein wird, damit hat sie einst nicht gerechnet.