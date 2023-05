Dass "Kühbrein Cider" aus Gaal Weltklasse ist, müsste das Dreigestirn aus den Kargl-Brüdern David und Peter sowie Davids Freundin Beate Offenbacher eigentlich niemandem mehr beweisen: Bereits im Vorjahr holten sie sich den Sieg in der Kategorie "Still Cider" bei den "World Cider Awards" in Frankfurt am Main und setzten sich gegen Mitbewerber aus Deutschland, Spanien und Portugal durch. Auch bekam das Team erneut die volle Punkteanzahl für ihren "Kühbrein Most Maschanzker". Die Titelverteidigung mit voller Punkteanzahl ist eine Premiere bei den World Cider Awards und gelang bisher noch niemandem.