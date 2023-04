Bereits in den 1970ern wurde der Lagerhaus-Standort in Möderbrugg errichtet, ursprünglich mit Landmaschinen-Werkstätte. Bald wurde der Standort zu einem der wichtigsten Nahversorger im Pölstal: Die zentrale Lage an der Bundesstraße, das breite Sortiment für Privatkunden, Landwirtschaft und Gewerbe kombiniert mit einer Tankstelle, Werkstätte und Lebensmittelmarkt machten das Lagerhaus zu einem beliebten Handels- und Dienstleistungsbetrieb in der Region.