Eine neue Tagesbetreuungsstätte für ältere Menschen aus dem Bezirk Murau wird nach Ostern in St. Lambrecht eröffnet. 16 Frauen und Männer können dort künftig ihre Freizeit verbringen: Sie werden abgeholt und dann wieder nach Haue gebracht. Ziel des Projekts ist die Möglichkeit, einige Stunden in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen zu verbringen. Gleichzeitig bekommen pflegende Angehörige die Chance, dass sie einige Tage oder Stunden in der Woche entlastet werden.