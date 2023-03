Es war eine besondere Woche für das Obdacherland: Bischof Wilhelm Krautwaschl war im Zuge einer Visite sechs Tage zu Besuch in der Region, um sich ein Bild über die Seelsorge in einer herausfordernden Zeit zu machen, darüber, was die Menschen in der Region bewegt, aber auch Antworten zu geben, wie Kirche in Zukunft aussehen kann.