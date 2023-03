Neun Wochen Sommerferien – was für Schülerinnen und Schüler vor allem freie Zeit und damit viel Spaß bedeutet, ist für viele Eltern eine große organisatorische Herausforderung. Dem will die Region Murau Murtal mit ihrem Kindersommer nun ein attraktives Angebot entgegenstellen: "Das Projekt ist über die Jahre gewachsen, so ein vielfältiges Programm hatten wir noch nie", freut sich Manuela Khom, Landtagspräsidentin und Vorsitzende des Regionalmanagements. Und Gabriele Kolar, Zweite Landtagspräsidentin und stellvertretende Vorsitzende, ergänzt: "Wir laden die Eltern ein, das Angebot zu nutzen." Gerade auch mit Rückblick auf den 8. März, den Frauentag, sei dies ein wichtiger Baustein, um Frauen in ihrer Berufstätigkeit zu unterstützen.