Strahlende Gesichter gab es am 6. März im Obdacher Gasthof Grillitsch zuhauf – im Rahmen der Vollversammlung des Tourismusverbandes Murtal freute man sich über satte 595.534 Nächtigungen. Und lieferte damit erneut einen Rekord ab – gegenüber 2019, welches als am stärksten gebuchtes Jahr galt, ist dies ein Plus von drei Prozent an Nächtigungen. Bei den Nächtigungen führt hinsichtlich der Herkunftsländer Österreich mit 49 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 19 Prozent.