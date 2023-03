Schon etliche Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen wurden im Gemeinderat Judenburg im Laufe der vergangenen Jahre präsentiert. Jetzt wollen, oder besser müssen die Judenburger aber anpacken. Die aktuell geplanten Vorhaben – am von allen Fraktionen erarbeiteten Papier – mögen etwas vage formuliert sein, aber: "Der Weg dahin wird erst definiert", so Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ). Mit Arbeitsgruppen, Monitoring und so weiter will man ans Ziel kommen, die finanzielle Lage der Stadt endlich ins Reine bringen.