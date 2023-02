Bei strahlendem Wetter fand am Faschingsdienstag in St. Lambrecht nach zwei Jahren Pause wieder ein Faschingsumzug statt. Organisiert wurde das Spektakel sowie die Partymeile von der Gemeinde und der Faschingsgilde. Zahlreiche Umzugswägen – darunter ein kunterbunter Wagen der Wandelbühne, eine Schlumpfparade, eine Hommage an die Goldenen Achtziger oder die "Thekenkleber", die moderatere Bierpreise forderten – aber auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren gekommen, um den Fasching gebührend ausklingen zu lassen.