Es war Anfang März 2022, als Natalia und Daria mit ihren kleinen Kindern in Dürnstein (Gemeinde Neumarkt) an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark ankamen. Sie zählten zu den ersten Flüchtlingen des Krieges in der Ukraine, die in der Region Zuflucht fanden. Trotz aller Dankbarkeit betonten die jungen Frauen stets, zurück in die Heimat zu wollen.