Auch heuer heißt es endlich wieder "Gaudee" bei den traditionellen Faschingssitzungen im Oberweger Stadl, die 2023 bereits zum 22. Mal an mehreren Abenden über die Bühne gehen – auch noch am 10. und 11. Februar regiert König Fasching in Oberweg. Spaß, gute Laune und kunstvolle Darbietungen sorgen für ein außergewöhnliches Faschingsspektakel. Mit 15 Auftritten konnte sich das Programm sehen lassen. Obmann Manfred Bärnthaler nahm die Begrüßung vor und moderierte mit seinem Stellvertreter Walter Rysavy den Abend. Mit dem Gardemarsch der Oberweger Garde erfolgte die Eröffnung, den Abschluss bildete eine Playback-Show.