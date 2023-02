Verunfallter Bundesheer-Lkw steckt seit zwei Wochen im Straßengraben

Am 18. Jänner kam ein Bundesheer-Lkw auf der Turracher Höhe von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Seitdem ist nichts mehr passiert, Anrainer wundern sich, warum Bergung so lange dauert.