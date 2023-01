Normalerweise erinnert das Bürger-SMS der Gemeinde Pölstal (Bezirk Murtal) an Termine der Müllabfuhr oder die Öffnungszeiten des Abfallsammelzentrums. Die Nachricht, die am Samstagvormittag eintraf, sorgt in der Gemeinde für gehörig Wirbel: "Um besondere Vorsicht wird gebeten, da in der letzten Nacht ein Wolf bei einem Wirtschaftsgebäude eindringen wollte", steht in der kurzen Nachricht.