Wie nun bekannt wurde, haben bereits am Samstag (21. Jänner) ein 48-Jähriger und eine 50-Jährige aus dem Bezirk Murau Hilfsbereitschaft in der Not bewiesen. Die beiden waren gegen 3.45 Uhr mit einem Pkw auf dem Marbachweg in der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg unterwegs. Auf Höhe eines Einfamilienhauses bemerkten sie eine im Schnee liegende Frau (34), die augenscheinlich stark alkoholisiert war.