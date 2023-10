17. Oktober: Alle Erwartungen übertroffen

Der Charity Ball "Be a light" in Judenburg sprengte alle Erwartungen der beiden Veranstalterinnen Stefanie Rößl und Eva Puster. "Tut man Gutes wird Gutes geschehen", ist die Künstlerin Stefanie Rößl überzeugt. Ihr Kunstwerk "Be a light" wurde im Rahmen der Veranstaltung um 2400 Euro versteigert. Der Ball fand zwar bereits im September statt, doch nun steht fest: Insgesamt wurde ein Spendenergebnis von rund 25.000 Euro erzielt. "Wir sind so unendlich dankbar für unsere Sponsoren, für die Unterstützung der 34 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sowie für alle, die uns im Hintergrund unterstützt haben", so Eva Puster. Mit dem Erlös werden Kinder von vier Familien mit notwendigen Therapien und Medikamenten unterstützt.