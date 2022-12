Die neue Gondel auf die Grebenzen ist gut besetzt, alle haben Spaß. Doch dann – plötzlich Stillstand. Die Gondel steht. Was ist passiert? Wie kommen die Skifahrerinnen und Skifahrer jetzt hier weg? Was ist zu tun? Diese Annahme war der Grund für eine Bergeübung in St. Lambrecht. Neben der Ortsstelle St. Lambrecht der Bergrettung, die diese Übung organisiert hat, waren die Alpinpolizei, Streifenpolizei, die Freiwillige Feuerwehr St. Lambrecht sowie Liftpersonal im Einsatz.