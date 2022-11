Seit 21. Oktober kann man im Schloss Farrach die Ausstellung des Osttiroler Universalgenies Jos Pirkner besuchen. Pirkner, der im Dezember seinen 95. Geburtstag feiert, verantwortete die künstlerische Gestaltung des Red-Bull-Firmensitzes in Fuschl am See. Zudem gilt er als Schöpfer der größten Bronzeskulptur Europas: eine Herde stürmender Bullen, die ebenso für den Unternehmenssitz von Red Bull in Fuschl bestimmt ist. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Ausstellung nun bis 27. November verlängert. Zu sehen gibt es Malereien, Skulpturen, Architektur-Entwürfe und Filme.