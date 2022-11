Casting in Judenburg und Bruck

Komparsen und Kleindarsteller für Dreharbeiten am Red Bull Ring gesucht

Zwischen 21. und 23. November finden am Spielberger Red Bull Ring Dreharbeiten statt. Für das Projekt werden zahlreiche Komparsen und Kleindarsteller gesucht, Castings sind in Judenburg und in Bruck.