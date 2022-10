Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B 95 von der Turracherherhöhe kommend in Richtung Turrach. In einer starken Linkskurve stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und schlitterte gegen die Leitschiene am rechten Fahrbahnrand.

Beim Sturz dürfte sich das Kinnband seines Helmes gelöst haben, weshalb sich der Helm vom Kopf löste. Der Lenker blieb auf der Fahrbahn liegen, das Motorrad wurde etwa 30 Meter weit weggeschleudert.

Ein nachkommender Pkw-Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Der aus dem Bezirk Murau stammende Motorradlenker wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Klagenfurt gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Predlitz-Turrach war mit sechs Feuerwehrleuten im Einsatz.