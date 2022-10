Es ist zweifellos die Transferbombe in der steirischen Eliteliga: Wenn heute, 8. Oktober, der Meisterschaftsauftakt erfolgt, heißt es ab 14.30 Uhr in der Aichfeldhalle in Zeltweg "Geier-Zwillinge schauen". Dafür gesorgt haben die Verantwortlichen der M-Rast Wölfe, denen es gelungen ist, den beiden langjährigen erfolgreichen KAC-Cracks Stefan und Manuel in ihrer "Eishockeypension" ein sportliches Engagement in ihrer Heimatstadt schmackhaft zu machen.