Flexibilität! Ein Stichwort, das für Johannes Forstner ausschlaggebend ist, wenn es um "New Work" geht. Die Arbeitswelt ist im Wandel - Forstner hat das erkannt und sich entschlossen, in seinem Betrieb die Vier-Tage-Woche einzuführen. Und ist damit ein Vorreiter in den Bezirken Murtal und Murau. Wobei die Mitarbeiter sich nicht für dieses Modell entscheiden müssen, sie können auch "klassisch", also fünf Tage, ihrer Arbeit in der Tischlerei Schneider in Mariahof (Marktgemeinde Neumarkt) nachgehen.