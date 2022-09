Die Airpower ist zurück. Nach drei Jahren Pause und trotz anhaltender Kritik von mehreren Seiten im Vorfeld lockte der erste Tag der Flugshow 125.000 Besucher ins Murtal. Bei perfektem Wetter war auch die Stimmung entsprechend gut. "Wir sind das erste Mal hier, es ist gut, dass nach der Pandemie endlich wieder etwas geboten wird", erzählten etwa Marianne und Gerald aus Weiz. Mit dieser Meinung waren sie gestern nicht alleine – endlich wieder Action, endlich wieder Veranstaltungen, endlich wieder Airpower war von vielen Besuchern zu hören. Nicht nur das Programm in der Luft, auch das Rahmenprogramm am Boden – "Testsitzen" in diversen Jets, mit einer Hydraulik-Tribüne in zehn Metern Höhe die Aussicht genießen oder im Flugsimulator Platz nehmen – wurde bestens angenommen.