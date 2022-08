Das Programm steht, Karten können bereits erworben werden. Das beliebte "El mundo Abenteuer- und Reisefestival" findet auch 2022 in Judenburg statt - von 14. bis 15. Oktober wird zur 23. Auflage geladen.



Im Festsaal in Judenburg werden wieder unterschiedliche Abenteuer im Mittelpunkt stehen, darunter: "Reisehunger – so is(s)t die Welt" von Nicole Ginter und Markus Kehrer, "Irak. Eine Reise ins unbekannte Kurdistan" von David Lohmüller oder "Von Eisbären und Schneeeulen – Wildtierfotografie im kanadischen Winter" von Beate Oswald.