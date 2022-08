Werden im Zeltweger Ortsteil Pfaffendorf leistbare Bauplätze für Jungfamilien geschaffen, oder wird doch ein Stück Naherholungsgebiet unwiederbringlich zerstört? An dieser Frage scheiden sich seit Monaten die Geister. Wie berichtet sollen auf 35.000 Quadratmetern (im Besitz des Verbundes) 34 neue Einfamilienhäuser entstehen. Für das Projekt müssen neben Wiesen allerdings auch mehr als 7600 Quadratmeter Murwald weichen, was nicht nur Anrainern sauer aufstößt. Ihrem Protest gegen das Projekt schlossen sich auch die Nachbargemeinde Weißkirchen, der Naturschutzbund und die Grüne Bürgerliste Zeltweg an.