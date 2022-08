Am 8. August ist Weltkatzentag: Während so manche Besitzer ihre Stubentiger an diesem Tag besonders verwöhnen und umsorgen, sieht der Alltag für viele Vierbeiner leider ganz anders aus. "Aktuell ist Hochsaison für Urlaubsabgaben", seufzt Tanja Leitner, Chefin des Murtaler Tierheims in Kobenz. Mit aktuell 70 Katzen gelangt man bald an die Kapazitätsgrenzen. "Wir haben einerseits viele junge Katzen von Streunern, andererseits merken wir die Urlaubszeit stark. Das ist leider jedes Jahr das Gleiche. Auch von der Kastrationspflicht merken wir wenig."