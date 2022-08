Hat der Billa in der Wiener Straße in Knittelfeld dauerhaft geschlossen? Das fragen sich seit einigen Tagen Bewohner der Stadt, die in dem Geschäft gerne einkaufen. Denn der Supermarkt ist zu, doch vonseiten der Stadt Knittelfeld wird beruhigt: "Es gibt technische Probleme, kommenden Montag soll der Billa wieder aufsperren." Erst vor wenigen Wochen schloss wie berichtet der Billa am Hauptplatz, schon damals hieß es vonseiten der Rewe-Unternehmenskommunikation, dass aktuell keine weiteren Schließungen von Billa oder Billa Plus-Märkten im Stadtgebiet geplant sind.