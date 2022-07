Herr Presnik, Sie sind in Friesach geboren, haben unter anderem jahrelang im Bezirk Murau gelebt und sind jetzt im Bundesland Salzburg wohnhaft. Dazu kommen unzählige Konzertreisen. Was bedeutet Heimat für Sie unter diesen Umständen?

NIK(OLAUS) P(RESNIK): Ich glaube, ich schätze meine Heimat sogar mehr als jemand, der immer am selben Ort gelebt hat. Ich weiß, wie sich Sehnsucht nach Heimat anfühlt und wie gut es tut, wieder nach Hause zu kommen und sich dort geborgen zu fühlen.