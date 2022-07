Seit 100 Jahren gibt es in St. Georgen am Kreischberg die Christi-Leiden-Spiele, besser bekannt als die Passionsspiele. 2022 werden sie wieder gezeigt, diesmal nicht in der Kreischberghalle, sondern am Platz unter der Pfarrkirche. Seit 1998 gibt es die Passionsspiele in regelmäßiger Abfolge, alle fünf Jahre zeichnet der Theaterverein St. Georgen für die Organisation verantwortlich.