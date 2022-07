Am 13. Juli haben die diesjährigen Zeltweger Reitsporttage des Reitclubs Zeltweg-Farrach mit Standardspringprüfungen in sportlicher Hinsicht Fahrt aufgenommen. "440 Springreiter aus sieben Nationen werden mit rund 800 Pferden die insgesamt 53 Bewerbe bestreiten", gab OK-Chef Max Kaltenegger anlässlich eines Pressegespräches im Hotel Hubertushof in Zeltweg bekannt.