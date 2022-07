Um Geld zu sparen, schicken viele Firmen ihre Lkw durch Wohngebiete, obwohl die Fahrzeuge weder Ausgangspunkt noch Ziel in der Region haben – auf Kosten der regionalen Bevölkerung, Umwelt und Wirtschaft. So gehören in vielen Regionen Österreichs und vor allem in der Steiermark "mautflüchtende" Lkw zum Alltag.