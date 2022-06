In der Region Murtal-Murau sind immer mehr sogenannte "Community Nurses" - zu Deutsch Gemeindekrankenpfleger(innen) - im Einsatz. In Judenburg gibt es eine solche Initiative bereits seit Anfang des Jahres. Mittlerweile sind aber auch Projekte in Neumarkt sowie in dem Gebiet Pöls-Oberkurzheim, Pölstal, Pusterwald, St. Georgen ob Judenburg, St. Peter ob Judenburg und Unzmarkt-Frauenburg (Oberes Pölstal) angelaufen.